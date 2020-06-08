Число пациентов с внебольничными пневмониями сохраняется на уровне более 2 тыс. человек Медицина

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Число пациентов с внебольничными пневмониями, которые находятся на лечении в стационарах Пензенской области, сохраняется на уровне более 2 тыс. человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Чижова в понедельник, 8 июня.

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«На утро в отделениях реанимации 81 человек, из них на искусственной вентиляции легких 36 человек», — сказала она в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Оксана Чижова добавила, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 940 человек, которые контактировали с лицами, заразившимися коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 июня в стационарах Пензенской области проходили лечение 2 тыс. 269 пациентов с внебольничными пневмониями. Из них 87 находились в реанимации, 48 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).