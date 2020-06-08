EN
22:49:18 Понедельник, 8 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 53 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 433 человека выздоровели, 26 пациентов умерли

Число пациентов с внебольничными пневмониями сохраняется на уровне более 2 тыс. человек

15:20 | 08.06.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Число пациентов с внебольничными пневмониями, которые находятся на лечении в стационарах Пензенской области, сохраняется на уровне более 2 тыс. человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Чижова в понедельник, 8 июня.

Число пациентов с внебольничными пневмониями сохраняется на уровне более 2 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На утро в отделениях реанимации 81 человек, из них на искусственной вентиляции легких 36 человек», — сказала она в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Оксана Чижова добавила, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 940 человек, которые контактировали с лицами, заразившимися коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 июня в стационарах Пензенской области проходили лечение 2 тыс. 269 пациентов с внебольничными пневмониями. Из них 87 находились в реанимации, 48 были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в I квартале 2020 года на свет появились около 980 детей Ветеран судебной системы Иван Феоктистов скончался на 86-м году жизни
В Пензенской области за январь-апрель зарегистрировано 240 случаев мышиной лихорадки Суд прекратил дело, возбужденное после падения кладовщика с высоты второго этажа
В две больницы Пензы поступило около 140 реанимационных кроватей Пензенская область присоединилась к всероссийской донорской акции
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама