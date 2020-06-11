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В пензенский центр СВМП поступил портативный УЗИ-аппарат

10:14 | 11.06.2020 | Медицина

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Портативный аппарат для проведения ультразвукового исследования поступил в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

В пензенский центр СВМП поступил портативный УЗИ-аппарат

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, новое оборудование стоимостью 2,7 млн. рублей приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках подготовки медицинских учреждений к лечению больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам главврача областного центра СВМП Сергея Рыбалкина, портативный УЗИ-аппарат необходим для проведения исследований органов брюшной полости, почек и сердца для диагностирования патологии.

«Оперативность диагностики возросла, что особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от своевременно принятого решения врача может зависеть жизнь пациента», — сказал он.

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