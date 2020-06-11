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На борьбу с коронавирусом в Пензенской области направлено 770 млн. рублей

15:29 | 11.06.2020 | Медицина

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. 770 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов направлено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области. Об этом губернатор Иван Белозерцев проинформировал президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции в четверг, 11 июня.

На борьбу с коронавирусом в Пензенской области направлено 770 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исходя из главной задачи — сохранение жизни и здоровья людей, нам удалось мобилизовать все усилия и развернуть более 2 тыс. инфекционных коек при нормативе в 652 койки. Большая помощь Пензенской области была оказана из федерального бюджета: более 520 млн. рублей было направлено на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования, расходных материалов. Еще порядка 250 млн. рублей мы выделили из регионального бюджета», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что 14 предприятий пензенского швейного кластера перешли на пошив средств индивидуальной защиты, пять компаний освоили выпуск антисептиков, дезинфекционных туннелей и модульных компрессорных кислородных станций для больниц.

Губернатор поблагодарил главу государства за введение федеральных выплат медперсоналу, непосредственно принимающему участие в оказании медицинской помощи больным с COVID-19.

«Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников, сотрудников больниц», — отметил Иван Белозерцев.

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