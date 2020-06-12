В Пензе за сутки зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. 102 случая заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19 из 103, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 12 июня.

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«География: Пенза — 102, Пензенский район — один», — уточняется в тексте.

В нем отмечается также, что среди тех, у кого за последние сутки подтвержден коронавирус, оказалось 25 детей в возрасте от одного года до 17 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 12 июня в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 535 случаев заражения COVID-19. За весь период 2 тыс. 823 человека выздоровели, 28 — умерли.