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ВАЖНО Ограничения в связи с коронавирусом продлены в Пензенской области по 21 июня

В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, 95 человек выздоровели

10:51 | 12.06.2020 | Медицина

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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 95 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 пятницы, 12 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, 95 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 3 тыс. 535 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 823. За весь период умерли 28 пациентов.

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В России зафиксировано 511 тыс. 423 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 987 человек.

За весь период в стране выздоровели 269 тыс. 370 человек, из них 8 тыс. 220 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 715, за сутки зарегистрировано 183 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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