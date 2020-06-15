Глава пензенского Минздрава сообщил о 37 умерших пациентах с коронавирусом Медицина

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло в Пензенской области 37 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«В Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 729 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 2 тыс. 887 человек. Зарегистрировано 37 летальных исходов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 15 июня.

Министр отметил, что летальным исходом завершились случаи течения болезни людей старшего возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 июня в Пензенской области было известно о 31 скончавшемся пациенте с новой коронавирусной инфекцией.