В Пензенской области подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло 31 Медицина

Пенза, 14 июня 2020. PenzaNews. 95 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть пациента с COVID-19 зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 воскресенья, 14 июня.

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Общее число случаев заражения COVID-19 на территории региона достигло 3 тыс. 729. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.

Количество выздоровевших в Пензенской области увеличилось до 2 тыс. 887, в том числе за последние сутки выписаны 37 пациентов.

В России зафиксировано 528 тыс. 964 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 835 человек.

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За весь период в стране выздоровели 280 тыс. 50 человек, из них 5 тыс. 409 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 948, за сутки зарегистрировано 119 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.