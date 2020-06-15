В Пензенской области более 20 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Медицина

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Более 20 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 15 июня.

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«На сегодняшний день в отделении реанимации находятся 80 человек, из них на ИВЛ — 38, в том числе 21 — с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция», — сказал он.

Глава областного Минздрава подчеркнул, что «по лекарственным препаратам проблем нет».

Александр Никишин добавил, что медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты «в должном объеме».

«Вообще проблем нет», — отметил министр.