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В Пензенской области более 20 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

10:18 | 15.06.2020 | Медицина

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Более 20 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 15 июня.

В Пензенской области более 20 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в отделении реанимации находятся 80 человек, из них на ИВЛ — 38, в том числе 21 — с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция», — сказал он.

Глава областного Минздрава подчеркнул, что «по лекарственным препаратам проблем нет».

Александр Никишин добавил, что медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты «в должном объеме».

«Вообще проблем нет», — отметил министр.

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