Пензенский министр ошибся с числом умерших, докладывая губернатору о ситуации с коронавирусом Медицина

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, докладывая утром 15 июня губернатору Ивану Белозерцеву о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил о 37 скончавшихся пациентах с COVID-19, в то время как на территории региона по-прежнему зарегистрирован 31 летальный исход.

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«Я уточняю информацию по цифрам умерших от COVID-19 пациентов: на данный момент эта цифра составляет 31. 31 человек с верифицированным диагнозом «Коронавирусная инфекция» ушел из жизни вследствие осложнения этого заболевания в виде пневмонии, ну а в ходе оперативного совещания была допущена оговорка», — прокомментировала ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Отвечая на вопрос о том, как министр, информируя главу региона, мог назвать некорректные данные, говоря об умерших людях, собеседница агентства сказала, что, «например, единица и семерка похожи».

«Человек спешил, например, и мог... Ну, мы же все живые, это нормально», — добавила она.