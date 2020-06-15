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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 823 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 935 человек выздоровели, 31 пациент умер

Пензенский министр ошибся с числом умерших, докладывая губернатору о ситуации с коронавирусом

11:21 | 15.06.2020 | Медицина

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, докладывая утром 15 июня губернатору Ивану Белозерцеву о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил о 37 скончавшихся пациентах с COVID-19, в то время как на территории региона по-прежнему зарегистрирован 31 летальный исход.

Пензенский министр ошибся с числом умерших, докладывая губернатору о ситуации с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я уточняю информацию по цифрам умерших от COVID-19 пациентов: на данный момент эта цифра составляет 31. 31 человек с верифицированным диагнозом «Коронавирусная инфекция» ушел из жизни вследствие осложнения этого заболевания в виде пневмонии, ну а в ходе оперативного совещания была допущена оговорка», — прокомментировала ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Отвечая на вопрос о том, как министр, информируя главу региона, мог назвать некорректные данные, говоря об умерших людях, собеседница агентства сказала, что, «например, единица и семерка похожи».

«Человек спешил, например, и мог... Ну, мы же все живые, это нормально», — добавила она.

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