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В селе Пашково смонтировано здание врачебной амбулатории

15:27 | 16.06.2020 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Модульное здание врачебной амбулатории смонтировано в селе Пашково Земетчинского района в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В селе Пашково смонтировано здание врачебной амбулатории

Фото: Health.pnzreg.ru

«Следующий этап — благоустройство территории», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в амбулатории, которая начнет функционировать летом 2020 года, медицинскую помощь будут получать более 1,7 тыс. жителей сел Пашково, Морсово, Чернояр, Юрсово и Салтыково.

«Планируется принимать 25 человек в смену, — отметили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что в амбулатории предусмотрена работа врача общей практики и двух медицинских сестер, а стоматолог, педиатр и гинеколог будут по графику приезжать из районной больницы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 мая 2020 года ГБУЗ «Земетчинская районная больница» в лице главного врача Ильи Панюхина заключило с ООО «Модуль» в лице представителя Анны Лапиной контракт на поставку и монтаж модульной конструкции врачебной амбулатории по адресу: село Пашково, улица Ленина, 5Б.

Цена составила 6,4 млн. рублей.

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