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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 6 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 183 человека выздоровели, 31 пациент умер

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей

12:07 | 17.06.2020 | Медицина

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у девятерых детей и 82 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 17 июня.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты-дети: 8 лет; 9 лет; 2 года; 9 лет; 7 лет; 6 лет; 6 месяцев; 7 лет; 16 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за сутки 31 случай инфицирования COVID-19 подтвержден в Пензе, 10 — в Каменском районе, восемь — в Земетчинском, семь — в Лунинском, шесть — в Мокшанском, по четыре — в Колышлейском, Белинском районах и городе Кузнецке, по три — в Малосердобинском и Нижнеломовском, по два — в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском, по одному — в Сердобском, Сосновоборском и Спасском.

В сообщении отмечается, что в регионе проведено 119 тыс. тестов на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 июня в Пензенской области подтверждено 4 тыс. 6 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 183. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.

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