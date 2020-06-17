В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом, 108 человек выздоровели Медицина

Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 108 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 среды, 17 июня.

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Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 6 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 183. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.

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В России зафиксировано 553 тыс. 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 843 человек.

За весь период в стране выздоровели 304 тыс. 342 человека, из них 10 тыс. 36 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 478, за сутки зарегистрировано 194 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.