Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены за последние сутки в Пензе и 15 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 18 июня.

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В нем уточняется, что в Пензе зарегистрировано 14 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Нижнеломовском районе — 19, в Каменском — 11, в Башмаковском — восемь, в Колышлейском — четыре, в Мокшанском и Сердобском — по два, в Городищенском, Иссинском, Сосновоборском, Кузнецком, Тамалинском, Лопатинском, Лунинском, Бессоновском, Никольском — по одному, а также заразился житель Саратовской области.

«Среди пациентов один ребенок 8 лет», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 964 человека.