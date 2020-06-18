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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 76 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 371 человек выздоровел, 33 пациента умерли

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

12:54 | 18.06.2020 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены за последние сутки в Пензе и 15 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 18 июня.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензе зарегистрировано 14 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Нижнеломовском районе — 19, в Каменском — 11, в Башмаковском — восемь, в Колышлейском — четыре, в Мокшанском и Сердобском — по два, в Городищенском, Иссинском, Сосновоборском, Кузнецком, Тамалинском, Лопатинском, Лунинском, Бессоновском, Никольском — по одному, а также заразился житель Саратовской области.

«Среди пациентов один ребенок 8 лет», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 964 человека.

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