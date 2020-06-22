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Сергей Рыбалкин и Джамиля Курмаева удостоены ордена Пирогова

10:07 | 22.06.2020 | Медицина

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин и его заместитель Джамиля Курмаева удостоены ордена Пирогова.

Сергей Рыбалкин и Джамиля Курмаева удостоены ордена Пирогова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №407 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», который президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Сергей Рыбалкин и Джамиля Курмаева отмечены госнаградой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

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Орден Пирогова учрежден указом президента России №404 от 19 июня 2020 года.

Знак ордена Пирогова выполнен из серебра. Представляет собой четырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант золотисого цвета.

На крест наложен круглый серебряный медальон. В поле медальона размещен погрудный портрет врача-хирурга Николая Пирогова. На верхнюю часть креста наложен оливковый венок, внутри которого — Гиппократова чаша золотистого цвета.

На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: «Милосердие, долг, самоотверженность».

Орденом Пирогова награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условия чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Кроме того, орден будет вручаться за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств, за личные заслуги в подготовке квалификационных медицинских кадров, в осуществлении благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и больниц и в ряде других случаев.

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