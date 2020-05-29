Сергею Рыбалкину присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено главному врачу областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергею Рыбалкину.

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Соответствующее решение приняли депутаты гордумы в ходе 10-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 29 мая.

Данный вопрос был включен в повестку заседания дополнительно на основании ходатайства временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой. Накануне он был рассмотрен на внеочередном заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.

Решение гордумы вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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Сергей Рыбалкин начал врачебную практику в центральной районной больнице в Никольске Пензенской области в 1978 году.

С 1980 по 1982 годы работал участковым врачом в пензенской горбольнице №3, затем — дерматовенерологом в областном кожно-венерологическом диспансере.

В 1994 году в связи с реорганизацией учреждения стал заместителем главного врача областного центра лечения и профилактики кожно-венерологических болезней и СПИДа, в 1997 — главврачом.

В течение 15 лет руководил интернатурой по специальности «Дерматовенерология».

В 2020 году принял непосредственное участие в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензы и области.