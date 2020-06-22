Венера Золкорняева и Марина Жукова удостоены почетной грамоты президента России Медицина

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Заместитель начальника пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Венера Золкорняева и заведующая отделением паллиативной медицинской помощи №1 данного учреждения Марина Жукова удостоены почетной грамоты президента России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее распоряжение №163-рп «О поощрении», которое глава государства Владимир Путин подписал 21 июня, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, благодарность президента России объявлена более чем 50 работникам медицинских учреждений региона.

В их числе — главврач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев, а также Татьяна Рыжонина и Ольга Чулкова, которые работают заместителями главврачей больницы имени Н.Н. Бурденко и клинического центра специализированных видов медицинской помощи соответственно.

Кроме того, среди тех, кто заслужил поощрение, — врачи различных учреждений области Светлана Акстына, Ольга Гречишникова, Владислав Жиганов, Ольга Кутасина, Ольга Новикова, Наталья Скрипкина, Николай Соломка и Венера Якупова, а также фельдшеры Ольга Васютенкова, Роман Горшков, Алла Карева, Елена Кузьмина, Светлана Мезина, Елена Михайлова, Марина Резаева, Александр Родин, Любовь Рыжова, Татьяна Синицина, Танзиля Тугушева и Зиляра Юмаева.

Читайте также

Сергей Рыбалкин и Джамиля Курмаева удостоены ордена Пирогова

Помимо этого, благодарности главы государства удостоены заведующие отделениями больниц региона Каусар Гайфуллин, Ирина Герасимова, Ольга Костромина, Наталья Мартынова, Нина Назарова, Александр Перетрухин, Иван Прокофьев, Анна Степкина, Анна Сундукова и заведующая стационаром Наталья Свистунова.

Также поощрены главные медицинские сестры Светлана Бурнаева, Татьяна Гракова, старшие медсестры Елена Курмаева, Светлана Семенова и Галина Хейлик, медсестры Наталья Бессонова, Ирина Бойченко, Анастасия Вертаева, Ольга Жильцова, Светлана Иванова, Надежда Кузнецова, Людмила Орлова, Ирина Солдатова, Светлана Сошкина и Анна Хозина, заведующая лабораторией Фарида Еникеева, водители автомобилей скорой медицинской помощи Александр Коршунов, Сергей Коршунов и Владимир Шульпин.

Благодарность президента России объявлена им за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм.