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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 380 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 731 человек выписан, 34 пациента умерли

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

13:14 | 22.06.2020 | Медицина

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены за последние сутки в Пензе, Кузнецке и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 22 июня.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 20 случаев инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрировано в Каменском районе, 15 — в Мокшанском, 12 — в Пензе, 10 — в Лопатинском районе, три — в Неверкинском, по два — в Земетчинском, Нижнеломовском, Городищенском и в Кузнецке, по одному — в Шемышейском, Наровчатском, Сердобском, Камешкирском и Пачелмском.

«Новых выявленных [случаев заражения] — 73», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 июня в Пензенской области подтверждено 4 тыс. 380 случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 731. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.

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