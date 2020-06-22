Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены за последние сутки в Пензе, Кузнецке и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 22 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 20 случаев инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрировано в Каменском районе, 15 — в Мокшанском, 12 — в Пензе, 10 — в Лопатинском районе, три — в Неверкинском, по два — в Земетчинском, Нижнеломовском, Городищенском и в Кузнецке, по одному — в Шемышейском, Наровчатском, Сердобском, Камешкирском и Пачелмском.

«Новых выявленных [случаев заражения] — 73», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся — двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 июня в Пензенской области подтверждено 4 тыс. 380 случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 731. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.