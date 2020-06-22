В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, 42 человека выписаны Медицина

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 42 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 22 июня.

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Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 380 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 731. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.

В России зафиксировано 592 тыс. 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 600 человек.

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За весь период в стране выздоровели 344 тыс. 416 человек, из них 4 тыс. 705 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 206, за сутки зарегистрировано 95 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.