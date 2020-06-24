Для пензенских врачей приобретено 30 служебных квартир в ЖК «Чистые пруды» Медицина

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. 30 квартир приобретено за счет средств бюджета Пензенской области в жилом комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай для предоставления медицинским работникам в качестве служебного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, первые ключи получили семеро врачей пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

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Также служебное жилье будет предоставлено врачам, которые работают или только трудоустраиваются в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, городскую поликлинику и в Рамзай.

При этом в случае необходимости служебное жилье может быть перераспределено между учреждениями здравоохранения.

Порядок предоставления служебных квартир, включенных в специализированный жилищный фонд Пензенской области, утвержден постановлением правительства региона №379-пП от 1 июля 2019 года.