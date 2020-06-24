Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 10 районах области Медицина

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы за последние сутки в Пензе и десяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 24 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 16 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Мокшанском районе, 15 — в Каменском, 13 — в Пензе, 12 — в Белинском, пять — в Сердобском районе, три — в Башмаковском, по два — в Тамалинском, Городищенском и Шемышейском, по одному — в Пачелмском и Пензенском.

«Среди пациентов один ребенок 4 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на коронавирус проверены более 129 тыс. человек, проведено свыше 137 тыс. исследований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 24 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 523 случая заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 77 человек. 36 пациентов умерли.