В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 36 Медицина

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 36, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 среды, 24 июня.

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За сутки в регионе выписаны 183 пациента, всего выздоровели 4 тыс. 77 человек.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 523.

В России зарегистрировано 606 тыс. 881 случай инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 176 человек.

За весь период в стране выздоровели 368 тыс. 822 человека, из них 12 тыс. 393 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 513, за сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.