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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 100 человек выписаны, 37 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 30

14:24 | 25.06.2020 | Медицина

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, 30 — в Заречном, два — в Бессоновском районе, по одному — в Пензенском и Лопатинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 25 июня.

В Пензе за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 30. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что среди заразившихся — десять несовершеннолетних лиц.

«Пациенты-дети: 7 лет; 6 лет; 4 года; 2 года; 5 лет; 10 лет; 8 лет; 6 лет; 12 лет; 17 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 387 человек.

Кроме того, в тексте обращается внимание на то, что в регионе на коронавирус проверены 131,5 тыс. человек, проведено 139,5 тыс. тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 100 человек. 37 пациентов умерли.

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