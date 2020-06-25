В Пензе за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 30 Медицина

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, 30 — в Заречном, два — в Бессоновском районе, по одному — в Пензенском и Лопатинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 25 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что среди заразившихся — десять несовершеннолетних лиц.

«Пациенты-дети: 7 лет; 6 лет; 4 года; 2 года; 5 лет; 10 лет; 8 лет; 6 лет; 12 лет; 17 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 387 человек.

Кроме того, в тексте обращается внимание на то, что в регионе на коронавирус проверены 131,5 тыс. человек, проведено 139,5 тыс. тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 100 человек. 37 пациентов умерли.