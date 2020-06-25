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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 593 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 100 человек выписаны, 37 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 37

10:46 | 25.06.2020 | Медицина

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 37, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 25 июня.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 37. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе выписаны 23 пациента, всего выздоровели 4 тыс. 100 человек.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 593.

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В России зарегистрировано 613 тыс. 994 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 113 человек.

За весь период в стране выздоровели 375 тыс. 164 человека, из них 6 тыс. 342 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 605, за сутки зарегистрировано 92 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

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