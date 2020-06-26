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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 664 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 239 человек выписаны, 38 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей

12:40 | 26.06.2020 | Медицина

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Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 71 человека, шестеро из которых — дети. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 26 июня.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты-дети: 16 лет; 15 лет; 1 год; 7 лет; 1 месяц; 7 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за сутки 35 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 13 — в Заречном, восемь — в Пензенском районе, четыре — в Бессоновском, по два — в Нижнеломовском, Шемышейском и городе Кузнецке, по одному — в Земетчинском, Неверкинском, Иссинском, Белинском, Пачелмском районах — по одному.

«Под медицинским наблюдением [находятся] 5 тыс. 344 человека», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что на коронавирус проверены около 134 тыс. человек, проведено около 142 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 26 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 664 случая заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 239 человек. Умерли 38 пациентов.

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