В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 38 Медицина

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 38, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 пятницы, 26 июня.

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За сутки в регионе выписаны 139 пациентов, всего выздоровели 4 тыс. 239 человек.

В Пензенской области за последние сутки зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 664.

В России зарегистрировано 620 тыс. 794 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 800 человек.

За весь период в стране выздоровели 384 тыс. 152 человека, из них 8 тыс. 988 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 781, за сутки зарегистрировано 176 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.