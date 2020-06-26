В Пензенской области завершен монтаж 12 модульных ФАПов Медицина

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Монтаж 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов завершен в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

По информации ведомства, ФАПы установлены в Пензенском районе — в селе Ермолаевка, на станциях Ардым и Кривозеровка; в Лунинском — в Болотниково и Старой Кутле; в Колышлейском — в Названовке и Халтурино; в Земетчинском — в Морсово, в Никольском — в Базарной Кеньше; в Сосновоборском — в Маркино; в Мокшанском — в деревне Заречной; а также в Камешкирском — в Лапшово.

Помимо этого, в двух селах — Пашково Земетчинского района и Татарский Канадей Кузнецкого района — смонтированы модульные здания врачебных амбулаторий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракты на поставку и монтаж 12 модульных ФАПов были заключены с компанией «К-Модуль», зарегистрированной во Владимирской области. Возведение одного пункта обошлось федеральному и региональному бюджетам в 2 млн. 880 тыс. рублей, всех объектов — в 34 млн. 560 тыс. рублей.

Контракты на поставку и монтаж двух модульных врачебных амбулаторий были заключены с организацией «Модуль», зарегистрированной в Калуге. Цена каждого составила 6,4 млн. рублей.