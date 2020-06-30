EN
03:03:41 Среда, 1 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе корпус станции скорой помощи будет реконструирован под отделение реабилитации

09:08 | 30.06.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Корпус ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» будет реконструирован под отделение реабилитации.

В Пензе корпус станции скорой помощи будет реконструирован под отделение реабилитации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в нем будут созданы условия для пациентов, нуждающихся в восстановлении после травм и хирургических вмешательств.

Как отметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, посетивший станцию скорой помощи в ходе своего визита в Пензу в минувший понедельник, 29 июня, к настоящему времени заброшенное здание приведено в порядок и функционирует.

«Последнюю точку нужно поставить, чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение 2 лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция скорой медицинской помощи», — цитирует спикера нижней палаты российского парламента пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Новый военный госпиталь в Пензе будет обслуживать 23 тыс. жителей региона Житель Пензенского района приговорен к 8 годам колонии за смерть случайного знакомого
Бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Марат Милушев умер на 74-м году жизни В Сосновоборском районе обнаружено новое место гнездования лебедя-шипуна
Подрядчик приступит к строительству водопровода в поселке ЗИФ на текущей неделе Директору зареченской компании назначен штраф в 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама