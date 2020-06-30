В Пензе корпус станции скорой помощи будет реконструирован под отделение реабилитации Медицина

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Корпус ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» будет реконструирован под отделение реабилитации.

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Предполагается, что в нем будут созданы условия для пациентов, нуждающихся в восстановлении после травм и хирургических вмешательств.

Как отметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, посетивший станцию скорой помощи в ходе своего визита в Пензу в минувший понедельник, 29 июня, к настоящему времени заброшенное здание приведено в порядок и функционирует.

«Последнюю точку нужно поставить, чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение 2 лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция скорой медицинской помощи», — цитирует спикера нижней палаты российского парламента пресс-служба облправительства.