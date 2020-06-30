Утверждена стратегия развития санавиации в Пензенской области до 2024 года Медицина

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года утверждена постановлением облправительства №429-пП.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она разработана в соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отмечается в тексте документа, санавиация функционировала на территории Пензенской области с 1950-х годов, однако в 1980-е она прекратила свое существование.

В настоящее время медицинская эвакуация осуществляется с использованием наземного транспорта, воздушные суда для этих целей не задействованы. Проблемным вопросом является отсутствие авиационной инфраструктуры. При медицинских организациях нет оборудованных вертолетных площадок.

Согласно представленным данным, в период с 2017 по 2019 годы регион не участвовал в приоритетном проекте «Развитие санитарной авиации», он включен в него с 2020-го.

Читайте также

Вертолетная площадка для санавиации будет построена в Земетчино — Минздрав

В соответствии со стратегией, в текущем году будет построена вертолетная площадка при земетчинской районной больнице — учреждении первого уровня, расположенного в непосредственной близости от федеральной трассы М5 «Урал» и находящейся на максимальном удалении от областного центра — на расстоянии 200 км.

Обустройство второй вертолетной площадки на данный момент не рассматривается, так как в непосредственной близости от учреждений третьего уровня, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, расположен аэропорт Пензы — в 15–20 минутах доезда. Он может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов в Москву и Нижний Новгород.

В качестве учреждения, которое будет обеспечивать проведение санитарно-авиационной эвакуации на территории Пензенской области и ее диспетчеризацию, определена станция скорой медпомощи. Предусмотрено создание на ее базе авиамедицинской бригады в составе анестезиолога-реаниматолога и медсестры-анестезиста.

Развитие санавиации в Пензенской области будет осуществляться в соответствии с соглашением о предоставлении региону субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, включая закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

Данным соглашением установлено количество вылетов: на 2020 год — не менее 35, на 2021 — не менее 39, на 2022 — не менее 43, на 2023 — не менее 47, на 2024 — не менее 51.

Читайте также

Татьяна Яковлева предложила, чтобы у скорой помощи в Пензе появился вертолет

Также определено число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санавиации: в 2020 году — не менее 35, в 2021 — не менее 39, в 2022 — не менее 43, в 2023 — не менее 47, в 2024 — не менее 51.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, с 2020 по 2024 годы должна составлять 90%.

На развитие санавиации планируется направить: в 2020 году — 15 млн. рублей, в 2021 — 27 млн. рублей, в 2022 — 27 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 10,6 млн., 15,5 млн. и 15 млн. 976 тыс. рублей соответственно.

Согласно стратегии, в регионе будет осуществляться межгоспитальная эвакуация внутриобластного масштаба: больных кардиологического профиля из Земетчинского района — не менее 27 человек в год, пострадавших в ДТП из травмоцентров третьего и второго уровней — не менее 20 человек в год.

Также будет выполняться межгоспитальная эвакуация больных, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи за пределами Пензенской области. Ежегодно будет осуществляться транспортировка не менее 150–200 пациентов. Основные маршруты эвакуации — федеральные клиники в Москве и Нижнем Новгороде.