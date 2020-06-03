Вертолетная площадка для санавиации будет построена в Земетчино — Минздрав Медицина

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Посадочная вертолетная площадка для санитарной авиации будет построена в Пензенской области на территории земетчинской районной больницы, которая располагается неподалеку от федеральной трассы М5 «Урал» и примерно в 200 км от регионального центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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По данным ведомства, в бюджете региона на 2020 года на обустройство вертолетной площадки заложено 2,6 млн. рублей.

Ее строительство будет осуществляться в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

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Вертолет санавиации начнет полеты в Пензенской области в 2019 году — министр

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», паспорт приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», призванного повысить доступность экстренной медицинской помощи для населения, был утвержден 25 октября 2016 года. Планируется, что его реализация позволит увеличить количество вылетов санавиации в регионах с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства. При этом в формате государственно-частного партнерства запланировано строительство вертолетных площадок при медорганизациях.

21 сентября 2018 года в ходе визита в Пензу заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева сообщила, что на базе областного центра экстренной медицинской помощи предлагается создать подразделение санитарной авиации. Потребность в вертолете, по ее словам, обусловлена, в частности, высокой смертностью от ДТП в связи с прохождением через регион федеральной трассы М5 «Урал».

Спустя несколько дней губернатор Иван Белозерцев проинформировал, что в 2019 году работы по организации санавиации в Пензенской области будут финансироваться из бюджета региона, а в 2020-м — из федерального.

В октябре 2018 года министр здравоохранения региона Владимир Стрючков заявил, что монтаж вертолетной площадки будет начат в 2019 году силами госкорпорации «Ростех».

В марте 2019 года он уточнил, что вертолетная площадка в Пензенской области будет построена за счет средств федерального бюджета, при этом полеты начнут осуществлять в 2020 году.