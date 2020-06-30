В Пензе построен инфекционный корпус нового военного госпиталя Медицина

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Инфекционный корпус нового военного госпиталя построен в Пензе. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции, посвященной вводу в эксплуатацию медицинских центров Минобороны в ряде регионов страны.

Фото: Pnzreg.ru

«Завершили строительство в Пензе медицинского инфекционного центра, входящего в состав военного госпиталя. Его возможности позволяют оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 и осуществлять комплексную диагностику», — сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь начальник филиала №3 428-го военного госпиталя майор медицинской службы Тарлан Абасов сообщил, что наряду с инфекционным центром на 50 коек общей площадью 4,7 тыс. кв. метров в рамках первого этапа строительства возведены станция медицинских газов, пункт для дезинфекции автотранспорта, контрольно-пропускные пункты, производственно-хозяйственный корпус и иные объекты инфраструктуры.

Он отметил, что особенностью строительства объекта является возведение капитальных конструкций для данного центра.

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Тарлан Абасов добавил, что медцентр оснащен современными аппаратами эндоскопии, ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, рентгеновской установкой и другим лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе больным с коронавирусом.

«Штат медицинского инфекционного центра, включающий 43 должности, укомплектован на 100%. Для обеспечения работы данного центра сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Данный объект сдан в эксплуатацию. Лицензия на медицинскую деятельность получена. Медицинские работники прошли переподготовку в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, обеспечены средствами индивидуальной защиты и приступили к исполнению обязанностей на новых фондах», — уточнил начальник филиала №3 428-го военного госпиталя.