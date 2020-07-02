Пенза получила первую партию гуманитарной помощи из Китая Медицина

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Первая партия гуманитарной помощи, включающая в себя 8,4 тыс. медицинских масок, 2 тыс. пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов, доставлена из китайского города Ланьчжоу в Пензу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Средства индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку СИЗ», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в скором времени ожидается вторая партия гуманитарной помощи — 16,2 тыс. масок, 3 тыс. перчаток и 100 медицинских защитных очков.

«Общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 17 тыс. долларов», — уточнили в администрации города.

В мэрии отметили, что Пензу и Ланьчжоу связывают давние дружеские связи.