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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 910 человек выписаны, 46 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом

14:11 | 04.07.2020 | Медицина

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензе за последние сутки у 59 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 4 июля.

В Пензе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще пять фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано за сутки в Шемышейском районе, по три — в Бессоновском, Лунинском и Пензенском, два — в Никольском.

В сообщении уточняется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте одного года и 17 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом. 4 тыс. 910 человек выписаны. 46 пациентов скончались.

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