В Пензе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензе за последние сутки у 59 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 4 июля.

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В нем добавляется, что еще пять фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано за сутки в Шемышейском районе, по три — в Бессоновском, Лунинском и Пензенском, два — в Никольском.

В сообщении уточняется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте одного года и 17 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом. 4 тыс. 910 человек выписаны. 46 пациентов скончались.