В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 46
Печать
Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 46, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 4 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В регионе подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 268.
Общее число выздоровевших в Пензенской области — 4 тыс. 910, за последние сутки выписан 21 человек.
Читайте также
В Пензенской области спортобъекты возобновят работу в тестовом режиме — губернатор
В России зарегистрировано 674 тыс. 515 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 632 человек.
За весь период в стране выздоровели 446 тыс. 879 человек, из них 8 тыс. 968 — за последние сутки.
Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 27, за сутки зарегистрировано 168 летальных исходов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.
Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.