EN
16:34:52 Воскресенье, 5 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 347 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 925 человек выписаны, 48 пациентов умерли

Нарушения выявлены в ФАПе, открытом в Тамалинском районе в рамках нацпроекта

13:30 | 05.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в фельдшерско-акушерском пункте, который был смонтирован в селе Каменка Тамалинского района Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушения выявлены в ФАПе, открытом в Тамалинском районе в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что фельдшером ФАПа нерегулярно велись журналы работы бактерицидного излучателя, результатов контроля качества предстерилизационной очистки, учета стерилизации изделий медицинского назначения и температурного режима в холодильном оборудовании», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на момент проверки в ФАПе отсутствовал раствор для проведения текущей уборки помещений и емкости для хранения чистой и использованной ветоши, медицинская спецодежда хранилась в шкафу совместно с личной и уличной.

«Отсутствовал термоконтейнер для транспортировки вакцины в надлежащем температурном режиме», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки главному врачу тамалинской участковой больницы, к которой относится ФАП, внесено представление об устранении нарушений.

Новости партнеров
Читайте также
Уроженец Таджикистана задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина В Пензе начала работу выставка картин «Под сводом индийских грез»
Под Пензой осужденный оштрафован за татуировку с нацистской символикой В Пензе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области перезахоронили останки бойца Красной армии Александра Рубцова Жительница Каменки перевела мошенникам более 740 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама