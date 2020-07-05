Нарушения выявлены в ФАПе, открытом в Тамалинском районе в рамках нацпроекта Медицина

Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в фельдшерско-акушерском пункте, который был смонтирован в селе Каменка Тамалинского района Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что фельдшером ФАПа нерегулярно велись журналы работы бактерицидного излучателя, результатов контроля качества предстерилизационной очистки, учета стерилизации изделий медицинского назначения и температурного режима в холодильном оборудовании», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на момент проверки в ФАПе отсутствовал раствор для проведения текущей уборки помещений и емкости для хранения чистой и использованной ветоши, медицинская спецодежда хранилась в шкафу совместно с личной и уличной.

«Отсутствовал термоконтейнер для транспортировки вакцины в надлежащем температурном режиме», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки главному врачу тамалинской участковой больницы, к которой относится ФАП, внесено представление об устранении нарушений.