«К-Модуль» вместо фирмы «Стайер Медтехника» поставит модульные ФАПы в Пензенскую область Медицина

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Девять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области расторгли контракты с саратовской компанией «Стайер Медтехника» на поставку и монтаж в селах 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов стоимостью 2 млн. 646 тыс. рублей каждый на общую сумму 31 млн. 752 тыс. рублей.

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По условиям контрактов, ФАПы должны были появиться в населенных пунктах 9 районов области: в Городищенском — в Александровке; в Никольском — селах Павловка и Старая Селя; в Мокшанском — Чернозерье и Михайловке; в Башмаковском — Тимирязево и Алексеевке; в Бессоновском — Ухтинке; в Иссинском — Николаевке; в Лунинском — Манторово; в Камешкирском — Старом Чирчиме; а также в Земетчинском — Кириллово.

Однако к поставщику возникли претензии.

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Согласно данным портала госзакупок, после расторжения контрактов с саратовской фирмой был проведен новый электронный аукцион, на который заявилась одна компания — ООО «К-Модуль», зарегистрированное во Владимирской области.

Эта организация участвовала и в предыдущем электронном аукционе, но тогда в нем выиграло ООО «Стайер Медтехника», предложившее более низкую цену.

Теперь контракты с новым поставщиком — «К-Модуль» — заключили десять больниц. Всего должно быть смонтировано 14 модульных ФАПов.

Из прежнего перечня населенных пунктов исключен Старый Чирчим Камешкирского района. При этом добавлены Субботино Никольского района, Сюзюм Кузнецкого района и село Каменка Тамалинского района.

Стоимость каждого ФАПа увеличилась до 2,8 млн. рублей, а общая сумма контрактов составила 39,2 млн. рублей.