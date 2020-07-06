В Пензе за сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 26 Медицина

Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, 26 — в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 6 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще четыре факта инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Бессоновском районе, три — в Пензенском, по два — в Белинском и Колышлейском, по одному — в Городищенском, Камешкирском, Каменском, Кузнецком, Земетчинском, Бековском и Малосердобинском.

В сообщении уточняется, что среди новых пациентов с COVID-19 трое детей в возрасте одного года, 4 и 6 лет.

«Под наблюдением 4 тыс. 938 человек. Сняты с наблюдения 20 тыс. 828», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на коронавирус проверены около 154 тыс. человек, проведено почти 163 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 418 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 4 тыс. 928 человек. 50 пациентов скончались.