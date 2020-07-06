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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 418 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 928 человек выписаны, 50 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 50

10:40 | 06.07.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 50, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 6 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 50. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 418.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 4 тыс. 928, за последние сутки выписаны три человека.

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В России зарегистрировано 687 тыс. 862 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 611 человек.

За весь период в стране выздоровели 454 тыс. 329 человек, из них 3 тыс. 579 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 296, за сутки зарегистрировано 135 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.

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