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Миксер донорской крови поступил в ПОКЦК

14:55 | 07.07.2020 | Медицина

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Миксер донорской крови поступил в распоряжение пензенского областного клинического центра крови (ПОКЦК). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Миксер донорской крови поступил в ПОКЦК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прибор предназначен для нормирования объема донорской крови в процессе забора ее у пациента и перемешивания с консервантом», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для начала работы необходимо задать целевое значение дозы крови, после чего будет обеспечено ее равномерное смешивание с антикоагулянтом благодаря покачиванию лотка.

«При достижении заранее установленного объема заготавливаемой крови платформа останавливается, трубка контейнера для заготовки крови автоматически пережимается, после чего прекращается поступление крови от донора», — сказали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что аппарат приобретен за счет средств регионального бюджета.

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