В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 15 детей Медицина

Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 36 человек, 15 из которых — дети. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 11 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты-дети: 15 лет; 11 лет; 11 лет; 10 лет; 10 лет; 9 лет; 7 лет; 6 лет; 5 лет; 4 года; 3 года; 5 месяцев; 2 месяца; 1 месяц; 1 год», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 17 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, 15 — в Мокшанском районе, по одному — в Пензенском, Земетчинском, Бессоновском и Городищенском.

«Под наблюдением 4 тыс. 821 человек, сняты с наблюдения 22 тыс. 63», — отмечается в тексте.

Согласно представленным данным, за сутки количество граждан, обследованных на новую коронавирусную инфекцию, увеличилось на 1 тыс. 955 человек — до 163 тыс. 55, а число проведенных тестов — более чем на 2 тыс. — до 172 тыс. 187.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 11 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 699 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 5 тыс. 143 человека. Умерли 63 пациента.