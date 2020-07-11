В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 63
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Пенза, 11 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 63, за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 субботы, 11 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В регионе подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 699.
Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 143, за последние сутки выписаны 17 человек.
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В России зарегистрировано 720 тыс. 547 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 611 человек.
За весь период в стране выздоровели 497 тыс. 446 человек, из них 8 тыс. 378 — за последние сутки.
Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 205, за сутки зарегистрировано 188 летальных исходов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 25 июля.