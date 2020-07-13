В Пензе при коронавирусе начали применять метод гипербарической оксигенации Медицина

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Врачи пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи начали применять для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 метод гипербарической оксигенации, позволяющий повысить содержание кислорода в крови и других тканях организма путем его вдыхания под повышенным давлением в барокамере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Метод гипербарической оксигенации, включенный в комплексную терапию пациентов, показал свою эффективность, а в ряде случаев — вернул тяжелых к жизни. Он показан при затяжном лечении, в критических ситуациях, а также в период восстановления. Однако, конечно, процедура назначается по показаниям и по назначению лечащего врача», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ее длительность составляет от 30 до 40 минут.

«Проводить ее нужно каждый день. Как правило, уже к пятому сеансу пациент чувствуют себя лучше, уменьшается одышка, повышается сатурация, уходят страхи, появляются планы на жизнь», — отметили в Минздраве региона.

По словам заместителя главного врача пензенского областного клинического центра СВМП Джамили Курмаевой, данный метод вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом.

«Сама по себе инфекция требует изучения, она до конца не исследована, и мы, конечно, стараемся использовать все возможные и доступные в нашем регионе методы лечения», — пояснила она.