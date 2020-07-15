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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 844 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 208 человек выписаны, 68 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей

13:01 | 15.07.2020 | Медицина

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 41 человека, в том числе у троих детей в возрасте 5 и 16 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 15 июля.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 25 фактов инфицирования COVID-19 за сутки зарегистрировано в Пензе, по четыре — в Нижнеломовском и Земетчинском районах, по два — в Шемышейском и Никольском, а также в городе Заречном, по одному — в Мокшанском и Бессоновском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 369 человек. Сняты с наблюдения 22 тыс. 903», — отмечается в тексте.

Из сообщения также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 165 — до 178 тыс. 642, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 169 тыс. 243.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 844 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 208 человек выписаны, 68 пациентов умерли.

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