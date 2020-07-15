В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 68 Медицина

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 68, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 среды, 15 июля.

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В регионе подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 844.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 208. За последние сутки выписаны 13 человек.

В России зарегистрировано 746 тыс. 369 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 422 человек.

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За весь период в стране выздоровели 523 тыс. 249 человек, из них 10 424 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 11 тыс. 770, за сутки зарегистрировано 156 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.