В Пензенской области 100-летний пенсионер заразился коронавирусом Медицина

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. 100-летний пенсионер заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 17 июля.

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В нем уточняется, что всего за последние сутки подтвержден диагноз у 36 человек, из них 20 живут в Пензе, семеро — в Лопатинском районе, трое — в Нижнеломовском, двое — в Иссинском, по одному — в Бессоновском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском.

«Под наблюдением 4 тыс. 144 человека. Сняты с наблюдения 23 тыс. 315», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 447 — до 182 тыс. 164, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 172 тыс. 604.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли.