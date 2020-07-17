EN
20:20:35 Пятница, 17 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли

В Пензенской области 100-летний пенсионер заразился коронавирусом

12:33 | 17.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. 100-летний пенсионер заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 17 июля.

В Пензенской области 100-летний пенсионер заразился коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что всего за последние сутки подтвержден диагноз у 36 человек, из них 20 живут в Пензе, семеро — в Лопатинском районе, трое — в Нижнеломовском, двое — в Иссинском, по одному — в Бессоновском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском.

«Под наблюдением 4 тыс. 144 человека. Сняты с наблюдения 23 тыс. 315», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 447 — до 182 тыс. 164, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 172 тыс. 604.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы перевела неизвестным более 650 тыс. рублей В Беково выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме
Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-июне составил 105% В «Пензаэнерго» активизировали работу по предупреждению случаев электротравматизма
Житель Заречного задержан по подозрению в серии краж и грабеже В Пензенской области на региональном портале госуслуг начали публиковать результаты ЕГЭ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама