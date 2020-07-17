EN
12:20:37 Пятница, 17 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 70

10:40 | 17.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 70, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 17 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 70. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 919.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 244. За последние сутки выписаны 15 человек.

В России зарегистрировано 759 тыс. 203 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 406 человек.

За весь период в стране выздоровели 539 тыс. 373 человека, из них 7 тыс. 681 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 12 тыс. 123, за сутки зарегистрировано 186 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области на региональном портале госуслуг начали публиковать результаты ЕГЭ Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в матче Кубка России по регби
Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме «Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах
Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама