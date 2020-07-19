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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 991 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 268 человек выписаны, 72 пациента умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей

13:13 | 19.07.2020 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 37 человек, в том числе у шестерых детей в возрасте от одного месяца до 12 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 19 июля.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 19 новых случаев заражения зафиксировано в Пензе, четыре — в Заречном, по три — в Малосердобинском и Шемышейском районах, по два — в Нижнеломовском, Бессоновском и Лопатинском, по одному — в Спасском и Городищенском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 778 человек, сняты с наблюдения 23 тыс. 937», — отмечается в тексте.

В нем добавляется также, что в Пензенской области проведено 185 тыс. 43 теста на коронавирус, за весь период обследованы 175 тыс. 348 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 июля в Пензенской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 5 тыс. 991, 5 тыс. 268 человек выписаны, 72 пациента умерли.

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