EN
14:38:06 Воскресенье, 19 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 991 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 268 человек выписаны, 72 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 72

10:55 | 19.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 19 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 72, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 воскресенья, 19 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 72. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 991.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 268. За последние сутки выписаны 14 человек.

Читайте также

Пензенскому бизнесу за май начислено 420,3 млн. рублей субсидий на сохранение занятости

В России зарегистрировано 771 тыс. 546 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 109 человек.

За весь период в стране выздоровели 550 тыс. 344 человека, из них 3 тыс. 481 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 12 тыс. 342, за сутки зарегистрировано 95 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Нападающий Андрей Лагунов будет играть за пензенский «Дизель»
Жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Нападающий Никита Демин покидает пензенский «Дизель»
Пензенская область получит 14,1 млн. рублей на развитие производства масличных культур В аэропорту Москвы задержаны подозреваемые в кражах товаров для детей из пензенских магазинов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама