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В Пензенской области заготовлено более 28 литров плазмы с антителами к коронавирусу

12:28 | 23.07.2020 | Медицина

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Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Более 28 литров плазмы крови с антителами к коронавирусу, что соответствует 122 дозам, заготовлено в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области заготовлено более 28 литров плазмы с антителами к коронавирусу

Фото: Health.pnzreg.ru

По информации ведомства, по показателям заготовки и переливания плазмы в рамках борьбы с COVID-19 Пензенская область вышла на второе место в Приволжском федеральном округе.

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Плазма получена от граждан, имеющих официальное медицинское заключение о перенесенной коронавирусной инфекции в легкой или средней форме, клиническом и лабораторном выздоровлении, а также от доноров компонентов крови, у которых в ходе проведенного скрининга выявлены специфические антитела.

Выдача плазмы осуществляется пензенским областным клиническим центром крови по заявкам от учреждений здравоохранения. Основными потребителями являются центр специализированных видов медицинской помощи, областная больница имени Н.Н. Бурденко и МСЧ №59 ФМБА России.

При отсутствии экстренной необходимости плазма замораживается для планового использования.

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