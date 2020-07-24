В Заречном подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, в Пензе — 16 Медицина

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Заречном, 16 — в Пензе, три — в Пензенском районе, по два — в Земетчинском и Нижнеломовском, а также один — в Бессоновском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 24 июля.

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В нем уточняется, что зарегистрировано два новых факта инфицирования детей COVID-19.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 354 человека, сняты с наблюдения 24 тыс. 739», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 776 — до 192 тыс. 96, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 182 тыс. 121.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 24 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 198 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 364 человека выписаны, 77 пациентов умерли.