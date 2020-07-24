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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 198 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 364 человека выписаны, 77 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 77

10:53 | 24.07.2020 | Медицина

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 77, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 пятницы, 24 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 77. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 198.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 364. За последние сутки выписаны 19 человек.

В России зарегистрировано 800 тыс. 849 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 811 человек.

За весь период в стране выздоровели 588 тыс. 774 человека, из них 8 тыс. 444 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 46, за сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 25 июля.

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